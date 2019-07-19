Юных москвичей пригласили на квест ко Всемирному дню китов и дельфинов
В Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи 24 июля состоится детский праздник, приуроченный ко Всемирному дню китов и дельфинов. Детям предложат пройти тематический квест «На глубине морей и океанов», в ходе которого им в увлекательной форме расскажут про самые крупные водные объекты и их обитателей.
Кроме того, ребята смогут принять участие в конкурсе рисунков, а также спеть песни про море во время музыкальной программы. Вход на мероприятие свободный, начало в 11:00, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Всемирный день китов и дельфинов отмечают ежегодно 23 июля с 1986 года, с момента установки Международной китобойной организации полного запрета на коммерческую добычу китов.
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