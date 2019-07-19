Врачи в Москве спасли жизнь 19-летнему пациенту после падения с пятого этажа
Травматологи столичной клинической больницы имени Ф. Иноземцева спасли жизнь молодому человеку, упавшему с пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Известно, что после несчастного случая 19-летний пациент впал в кому. Команде, состоящей из травматологов, хирурга, нейрохирурга, реаниматологов, специалиста УЗИ, рентгенолога и челюстно-лицевого хирурга, удалось стабилизировать его состояние. Далее в течение четырех часов они принимали меры по возвращению больного в чувство.
— Хирурги в течение четырех часов проводили дренирование правой плевральной полости, стабилизацию таза аппаратом внешней фиксации, устраняли вывихи и стабилизировали фаланги пальцев, устраняли кровотечение в животе, — рассказали в пресс-службе.
После операции молодой человек в течение долгого времени оставался в отделении нейрореанимации, где продолжалось интенсивное лечение. Вскоре он начал приходить в сознание и начал двигаться и общаться самостоятельно. Еще через несколько дней его перевели в травматологическое отделение для реабилитации. Спасти жизнь 19-летнего парня удалось благодаря слаженной работе профессионалов, применявших самые современные тактики лечения. Об этом пишет агентство «Москва».
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