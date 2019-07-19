Специалисты рассказали, когда выгоднее покупать билеты на поезд
Покупать билеты на поезд выгоднее всего за два месяца до путешествия, в это время цена на них будет минимальной. К такому выводу пришли в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.
Специалисты отметили динамику увеличения стоимости билета по мере приближения даты отправления, своего пика она достигает в пределах двух недель до поездки.
Руководитель железнодорожного направления OneTwoTrip Максим Азаров отметил, что выгоднее всего совершать покупку за 31–60 дней до отправления. Эксперт не рекомендует приобретать билеты более чем за два месяца. Согласно статистике, это поможет сэкономить лишь в 30 процентах случаев.
— Наше исследование динамики цен на самые популярные железнодорожные направления года показало, что дешевле не значит сильно заранее, — приводят его слова «Известия».
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