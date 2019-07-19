Хоккеист против Сталина

Российский хоккеист, крайний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал… Иосифа Сталина.

«Мне не нравятся эти огромные репрессии, сколько человек было посажено просто так. Все сдавали друг друга, это бред полный в стране творился, мне кажется. Я против любого насилия, ущемления в свободе слова», — сообщил 27-летний мастер кистевого броска.

Это высказывание вызывает у меня двойственные чувства. С одной стороны, я за парня рад. Согласно опросам ВЦИОМ, почти половина респондентов (47 процентов) от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления. А Артемий по прозвищу Хлебушек (в команде его называют Breadman), стало быть, слышал.

Молодец. К тому же, многие профессиональные спортсмены, как я убедился, на абстрактные темы вообще не рассуждают. Нет, я бы не назвал их недалекими, но… Обычно кроме спорта и пива с парнями поговорить не о чем. У меня, во всяком случае, не получалось. А Артемий и про Сталина слышал, и про репрессии, и свое мнение имеет. Здорово.

Артемий, ты неправ Фото: Из Instagram-аккаунта Артемия Панарина

С другой стороны, когда человек, родившийся в 1991 году, посвятивший жизнь клюшке и с 23 лет обитающий в США, начинает рассуждать на очень сложные общественно-политические темы, то делается как-то не по себе. Парень сразу начинает напоминать болельщика, который смотрит хоккей по телеку и, глотнув пивка, орет: «Ну, ты че делаешь? Пас, пас надо было давать, а не бить! Вот олень!» Что мог бы сказать Артемий болельщику? «Знаешь, как лучше? Давай местами поменяемся! Я к телеку с пивом, а ты — на лед». И Артемий был бы прав. А болельщик, боюсь, не согласился бы. Кому хочется позориться?

К чему это я? А к тому, что критики Сталина судят о былинных временах, сидя на удобных диванах и переваривая ужин. Судят с позиции 2019 года.

Друзья, хотите вы этого или нет, но все, что сегодня Россия имеет — например, оборонку, тяжелую и нефтяную промышленность, дающие нам жить, — мы получили именно при Сталине. Да-да, вот при этом самом тиране. При Сталине появился сам город Коркино в Челябинской области, где родился Артемий Панарин. Боюсь, что если бы кровавый диктатор не стал развивать на Урале угольную промышленность, не было бы ни Коркино, ни самого «думающего хоккеиста». Так что не надо попусту критиковать Сталина. Тиран-то он тиран, но куда ж без него…

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