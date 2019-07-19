Детский городок в стиле «Трансформеров» построили в Москве
Детский городок в форме трансформера Оптимуса Прайма возвели в Конькове.
Карусели, качели и другие элементы площадки установили на безопасном покрытии из искусственной травы.
Кроме того, в Конькове установили 266 дополнительных опор освещения.
В рамках программы «Мой район» планируется привести в порядок 16 городских парков, в их числе «Дубки», парк Дружбы, Детский Черкизовский парк, парк вдоль набережной Москвы-реки в Капотне.
Кроме того, благоустроят 12 окружных парков и 60 городских территорий, а также 12 территорий возле девяти водоемов.
Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить комфортные условия для всех москвичей вне зависимости от их места жительства.
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