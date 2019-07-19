Сергей Собянин открыл первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок

Россия как родина художественной гимнастики принимает первый в истории этого вида спорта чемпионат мира среди юниорок. Соревнования стартовали в пятницу, 19 июля, в Лужниках – на арене нового Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Удачи в состязаниях юным спортсменкам пожелали заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и глава Международной федерации гимнастики

Моринари Ватанабэ.

Алла Шумихина 46 лет отработала тренером по художественной гимнастике в Магнитогорске. Узнав, что в Москве пройдёт первый юниорский чемпионат мира (до этого 13-15-летние гимнастки участвовали только в первенстве Европы и юношеских Олимпийских играх), она решила увидеть все своими глазами. Заранее купила билеты и приехала в столицу - погостить у дочери и поболеть за девочек из сборной России.

— Сказочный Дворец! — поделилась впечатлениями от места проведения соревнований Алла Семеновна.

Дворец гимнастики в Лужниках - самый крупный центр гимнастики в мире - открылся в июне. Во время соревнований на его трибунах могут разместиться до четырех тысяч зрителей. Визитной карточкой и узнаваемым символом здания стала фигурная крыша, которая напоминает развевающуюся гимнастическую ленту. Однако сердце Дворца - главная арена размером 54 на 36 метров. Когда в зале гаснут софиты, на темном потолке проступают синие огоньки декоративных ламп, создающих иллюзию звёздного неба. К слову, трибуны легко трансформируются, поэтому здесь можно проводить не только спортивные соревнования, но и другие мероприятия, например, концерты.

— Весь мир знает Лужники по чемпионату миру по футболу, они знают, что это лучшая в мире футбольная спортивная арена, — поприветствовал болельщиков художественной гимнастики Сергей Собянин. — И вот теперь Лужники открываются всему миру новыми гранями. Уникальный Дворец художественной гимнастики превращает Москву в мировой центр художественной гимнастики.

По сути, подчеркнул мэр, большой спортивный праздник - первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике - стал днем рождения Дворца.

— Я уверен, что благодаря этому чемпионату, огромное количество людей и в нашем городе, и во всем мире будут ещё больше увлекаться этим прекрасным видом спорта, — сказал Собянин.

На зеркальной поверхности витражного фасада здания отражаются флаги 62 стран-участниц соревнований. Австралия, Азербайджан, Польша, Израиль, Венгрия, Андорра, Кипр, Бельгия, Великобритания - количество заявленных национальных сборных больше, чем на взрослом чемпионате мира.

— Болею за Лалу Крамаренко. Чудесная девочка! Она мне даже показалась сильнее наших взрослых чемпионок, - призналась Алла Шумихина. — Из Болгарии очень хорошие девочки. Выступление гимнасток из Италии понравилось, Украины и Германии.

На соседней трибуне за дочку Дашу переживает мама Татьяна Варфоломеева. Для них это первые международные соревнования.

— Россия, конечно, вне конкуренции, но и остальные страны подтягиваются, — говорит Татьяна.

В этом году 12-летняя Даша будет выступать за сборную Германии: полгода назад семья Варфоломеевых сменила место жительства.

Всего в чемпионате примут участие более 300 спортсменок, родившихся в 2004-2006 годах.

Гимнастки выступят в индивидуальной программе и выполнят групповые упражнения. Это будут сложные, но завораживающие номера со скалками, мячами, булавами, лентами и обручами.

— Художественная гимнастика - не только спорт, но и искусство, — сказала Ирина Винер-Усманова. — Дети как никто другой чувствуют это и передают в своих движениях, выполняя непростые программы.

От имени всех гимнасток клятву выступить на чемпионате с честью и достоинством принесла участница юниорской сборной России Дария Сергаева.

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