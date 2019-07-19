Двух человек спасли при ликвидации пожара на севере столицы
• 22:40 • 19 июля 2019
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Отмечается, что пожарные спасли одного взрослого и одного ребенка
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Возгорание произошло 19 июля на севере столицы по следующему адресу: 3-й Михайловский проезд, дом 21. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 22:16. В ходе проведения спасательных работ из горящего дома спасли двух человек.
Возгорание личных вещей и мебели случилось на пятом этаже жилого здания. Огонь распространился на общую площадь примерно 25 квадратных метров.
На официальном сайте МЧС по Москве сообщили, что один из спасенных — ребенок. Его и еще одного взрослого передали медицинским специалистам для оказания необходимой помощи.
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