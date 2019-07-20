Диетолог рассказала о пользе крыжовника, и кому опасно его есть

В конце июля на дачах уже активно поспевает крыжовник. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие полезные свойства есть у этой ягоды и кому не стоит ее есть.

Диетолог отметила, что крыжовник содержит в себе множество полезных свойств.

— В нем содержатся органические кислоты, клетчатка, которая помогает выводить излишки холестерина из организма, — пояснила Елена Соломатина.

Термическая обработка (например, при приготовлении компотов и джемов) убивает большое количество витаминов Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Однако у этой ягоды есть и другая сторона. Диетолог предупреждает: так как крыжовник довольно кислый, им не стоит злоупотреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

— В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы, — подчеркнула специалист.

Диетолог добавила, что крыжовник лучше есть свежим, так как термическая обработка (например, при приготовлении компотов и джемов) убивает большое количество витаминов.

Кроме того, эксперт порекомендовала съедать горсть крыжовника в день.

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