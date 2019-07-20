Московская сборная победила на спартакиаде инвалидов
По итогам III Всероссийской летней спартакиады инвалидов победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная Москвы. Спортсмены из столицы завоевали больше всех золотых медалей, опередив 64 коллектива.
Спартакиада проходила в Йошкар-Оле. Уже в первые дни соревнований столичные спортсмены демонстрировали предельную заряженность на победу. Две золотые медали за прыжки в высоту получили Диана Сафронова и Вадим Тебульков. Он же стал лучшим еще в одной дисциплине, завоевав золото в прыжках в высоту.
— Два первых места по итогам общекомандного зачета получили столичные спортсмены за игру в настольный теннис. Проявила себя московская сборная и в юношеском забеге на 400 метров — Александр Терешин получил золотую медаль, — сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.
В последний день соревнований прошел финальный матч по футболу. В нем встретились сборные Москвы и Северной Осетии. Столичные футболисты проиграли 2:4 и привезут домой серебряные медали.
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