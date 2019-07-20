Мистическая Москва: пять лучших друзей призрака Есенина

Судя по всему, Московский государственный музей Сергея Есенина, что находится в переулке Чернышевского, дом 4, строение 2, дополнил список столичных объектов, в которых была зафиксирована всякая «паранормальщина».

Как известно, в Москве немало мест, в которых происходят всякие непонятные и мистические вещи. Это и чемпион по всяким непоняткам Патриаршие пруды, и десятки других мест — что там, в столице привидений, пруд пруди. И вот эту сумрачную компанию разбавил еще один призрак — да как бы не сам Сергей Александрович Есенин лично. Еще месяц назад сотрудники музея начали замечать, что там происходят малопонятные вещи.

Например, всегда по окончании экскурсий в музее наступала тишина. А теперь она прерывается звуком шагов, при этом того, кто шагает, не видно, но это полбеды! Ведь, помимо всего прочего, с полок шкафов в музее падают книги! Ну а охранники вроде как видели фигуру мужчины в шляпе, точнее, тень мужчины, который прогуливается возле музея.

Сотрудники музея предоставили странную и пугающую видеозапись призрака, о чем «ВМ» уже писала. Напоминает ли фигура «хозяина музея» Есенина или не напоминает — судить не нам. Кажется, напоминает, отчего холодок бежит по шее. Ну а мы в связи с этим решили напомнить, какие еще привидения появляются в столице.

В студенческой среде есть примета: если на смотровой площадке на Воробьевых горах увидели фигуры двух мужчин, что-то оживленно обсуждающих, и если одеты они в одежды XIX века, то это не иначе как Герцен и Огарев собственными персонами. Вреда они никогда не причиняют, ни на кого не обращают внимания и встречаются исключительно к удаче.

Странная женщина с младенцем на руках на Никулинской возникает не к добру: считается, что она «предвестник» ДТП. Услышали, проезжая там, колыбельную, что напевает мелодичный голос — будьте осторожны.

Кот Бегемот, Клетчатый, Берлиоз, Мастер — кого только из булгаковских героев на встретишь на Патриарших прудах! Говорят, что посещение «Патриков» может изменить жизнь, «развернув» полностью в другом направлении.

Столб на Патриарших прудах, с которого вновь украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» Фото: Агентство городских новостей «Москва»

На набережной, что идет от Новодевичьего монастыря в сторону Смоленской, местные жители не раз видели плотную фигуру пожилой монахини с очень добрым лицом. Фигура непрозрачна и не кажется призраком, но если вы пройдете мимо, а затем обернетесь, то с изумлением обнаружите, что она исчезла в неизвестном направлении.

На Малой Никитской с достаточной регулярностью появляется невидимый, но слышимый призрак лимузина Берии. Хлопок двери, тихие голоса, звук мотора — Лаврентий Павлович приезжает проведать знакомые места...

Общаются ли призраки между собой — никто не знает. Да и бог с ними. Но с появлением привидения Есенина их «тусовка» может изрядно повеселеть: все-таки Сергей Александрович любит жизнь веселую, так что и став призраком вряд ли будет грустить.

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