Лжеремонтник обокрал пенсионерку в Новой Москве
• 20:56 • 20 июля 2019
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В настоящее время сотрудники полиции задержали злоумышленника
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
Молодой человек 22 лет совершил мошеннические действия в отношении пенсионерки, проживающей в Новой Москве. Он представился ремонтником, «исправил» проблемы с системой водоснабжения, получил деньги и скрылся с места преступления.
Отмечается, что сообщение в правоохранительные органы поступило от жительницы Троицка, передает официальный сайт ГУ МВД РФ по столице. Она заявила, что парень пообещал ей устранить возникшие с системой водоснабжения проблемы за небольшую плату.
Сотрудники полиции уже поймали злоумышленника, который к моменту задержания успел распорядиться полученными обманным путем деньгами.
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