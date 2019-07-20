Рогозин рассказал, что антропоморфный робот «Федор» скоро отправится на МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 20 июля сообщил журналистам, что взаимодействие с человекообразным роботом «Федором» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) станет первым шагом РФ в освоении космического пространства.
Первые эксперименты с высокотехнологичной машиной проведет Александр Скворцов. Российского космонавта вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом 20 июля на корабле «Союз МС-13» отправили на Международную космическую станцию (МКС).
22 августа на орбиту отправится робот «Федор», которого встретят космонавты.
— Отправляем «Федора» впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции, — передает слова Рогозина РИА Новости.
Добавим, что «Федор» — первый человекоподобный робот, созданный в РФ.
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