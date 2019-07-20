Стали известны подробности нового клипа Татьяны Булановой
Стали известны подробности нового клипа Татьяны Булановой на песню «Играю в прятки на судьбу». Певица на видео предстанет в образе девушки-робота.
Музыку для композиции написал Алексей Романов, а стихи — Михаил Гуцериев. Премьера трека состоялась в мае 2019 года. Сама Буланова считает песню лучшим подарком к своему юбилею, 6 марта она отметила 50-летие.
Режиссером клипа «Играю в прятки на судьбу» выступил Александр Игудин. Он показал на экране историю девушки-робота, которая может любить и страдать как живой человек. Она ходит по незнакомым коридорам и пустым комнатам в поисках любимого.
Клип снимался в Санкт-Петербурге — родном городе артистки. Съемки, в частности, проходили на Финском заливе.
Сама Буланова говорит, что очень давно ждала эту песню.
— Она просто потрясающая! Синтез прекрасной мелодии и невероятных стихов, проникающих в самое сердце, — говорит певица.
По ее словам, она очень хотела бы, чтобы и песня, и клип получили «долгую жизнь».
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