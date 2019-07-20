Блогер Давидыч ответил скептикам, сделав более 1200 приседаний
Российский автоблогер Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) в прямом эфире за полтора часа сделал 1251 приседаний. После каждой сотни ему приносили воды.
Трансляция физических возможностей блогера шла на YouTube-канале smotraTV.
Во время исполнения приседаний за самочувствием Давидыча внимательно следили присутствующие.
— Никогда не ходите к Дудю, не отвечайте ему на вопросы, — сказал он в конце трансляции.
Китуашвили имеет в виду недавнее интервью, которое он дал журналисту Юрию Дудю. В процессе разговора Китуашвили заявил, что за время отбывания тюремного срока он активно занимался спортом.
В частности, по словам Давидыча, в заключении мужчина делал 1500 отжиманий за три с половиной часа, 1200 приседаний за полтора часа и так далее.
После интервью многие профессиональные спортсмены и обычные зрители выразили свое недоверие к словам блогера. Зрители предположили, что он преувеличивает. После критики Китуашвили опубликовал на своей странице в социальных сетях обещание, что выполнит «челлендж».
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