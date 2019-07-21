Партия Зеленского определилась с кандидатом на пост спикера Рады
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определилась с главным претендентом на пост председателя Верховной Рады.
Как утверждают источники, близкие к партии, кандидатом в спикеры Рады от партии станет Дмитрий Разумков — ее руководитель, поскольку именно он сыграл главную роль в формировании партии.
Вместе с тем руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, предложив дождаться результата досрочных выборов в Раду — они пройдут 21 июля, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что возглавляемая Дмитрием Разумковым партия «Слуга народа» инициирует закон, в соответствии с которым будет проведен досрочный отзыв депутатов Верховной Рады Украины. Причиной для этого будут прогулы заседаний и другие проступки.
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