Полярную истерию назвали причиной гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин предложил новую гипотезу гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале в феврале 1959 года.

По словам Мехоношина, в свое время Мурманском арктическом государственном университете ему рассказали о болезни под названием полярная истерия — она же «мерячка». Главным симптомом болезни называют отключение от реальности, галлюцинации в виде голосов, нечувствительность к боли и холоду, а также стремление двинуться на север. Завершается все это глубоким сном и амнезией.

Причиной развития такого состояния Мехоношин называет воздействие космического излучения, «которое возле полюсов гораздо агрессивнее, поскольку магнитное поле Земли там слабее». Это объясняет, по его мнению, почему участники группы Дятлова бросили палатку и свои вещи, устремившись вниз в долину.

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич с интересом воспринял новую версию гибели туристов и выразил мнение, что к ней должны прислушаться в прокуратуре, сообщает Ura.ru.

Напомним, группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла при невыясненных обстоятельствах во время похода на Северном Урале зимой 1959 года. С тех пор история обросла предположениями и новыми версиями трагедии. Насчитывается более сотни версий, в числе которых — связанные с паранормальными явлениями и испытаниями секретного оружия.

1 февраля 2019 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной объявил, что ведомство возобновит расследование гибели туристов на перевале Дятлова.

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