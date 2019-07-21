Прицеп грузовика со строительным мусором опрокинулся на МКАД
• 13:11 • 21 июля 2019
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Грузовик пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, но маневр не удался
Фото: https://pixabay.com/
На МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший строительный мусор. Инцидент произошел ночью неподалеку от одного из столичных торговых центров.
Согласно информации, предоставленной очевидцами, грузовик пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, но маневр не удался. В результате прицеп занесло, с платформы слетел контейнер. Строительный мусор оказался на дороге.
Для того чтобы собрать содержимое контейнера, потребовалось несколько часов, передает телеканал «Москва 24».
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