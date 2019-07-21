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Культура

Реальность невозможного — спектакль Робера Лепажа на Чеховском фестивале

Мария Бабалова
• 16:02 • 21 июля 2019
Финальным аккордом фестивальной программы стала феноменальная постановка Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота»
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Финальным аккордом фестивальной программы стала феноменальная постановка Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота»
Фото: Николас Деското

В Москве завершился театральный Чеховский фестиваль, по традиции за два месяца представив невероятную палитру художественных впечатлений: от представления Пекинской оперы «Пионовая беседка» на водоканале Аптекарского огорода до летающих «11 воинов» — учеников Джеки Чана, волшебного мира странных предметов из «Колокольчиков и заклинаний» внучки Чарли Чаплина Аурелии Тьере и «Жизель» Акрама Хана. Всего 22 спектакля на 10 языках, включая язык балета и пантомимы. Финальным аккордом фестивальной программы стала феноменальная постановка Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота» — семичасовое путешествие во времени и пространстве, в котором выдающийся канадский режиссер размышляет о том, как трагедии Холокоста и Хиросимы изменили ход человеческой истории.

Для публики произведение Лепажа — не обычный поход в театр, а однодневное театральное путешествие сквозь время и пространство. Действие этого психологического эпоса выходит из Хиросимы 1945 года в Нью-Йорк 1960-х, в концлагерь Терезиенштадт 1942-го, в угар Амстердама 1980-х и заканчивается в Японии 2000 года — этакий символ счастья и свободы, цена которым — Вторая мировая война с ее жертвами и апогеем жестокости — атомной бомбой. Эту дистанцию на глазах завороженного зала проходит полсотни персонажей (в исполнении всего девяти артистов), главная из которых — маленькая японская девочка. Она в красном платье с повязкой на глазах выходит на авансцену, потом превращается в хрупкую шестидесятилетнюю переводчицу в темных очках с белой тростью. Взрыв бомбы унес отца, искалечил мать, всплеском адского огня лишил ее зрения.

Ота — одна из наиболее известных и красивых рек Японии длиною 103 километра — протекает по западной территории префектуры Хиросима. «Семь притоков реки Ота» назвал свой спектакль Робер Лепаж, и ровно 7 часов потребовалось философу и маэстро высоких театральных технологий, чтобы поделиться своими размышлениями о войне, сформулировав пронзительный манифест пацифизма. В конце жизни главная героиня заметит: «Хиросима — город тех, кто выжил».

Лепаж — один из самых востребованных режиссеров, не знающий запретных жанров. Он снимает кино, ставит оперную классику для лучших театров мира и даже придумывает шоу для цирка Du Soleil. Но главный источник его вдохновения — его компания Ex Machina, основанная режиссером в его родном Квебеке, спектакли которой вбирают в себя все театральные жанры и стили. На Чеховском фестивале спектакли Лепажа уже традиция. Нынешняя гастроль — обновленная версия постановки 1994–1997 годов, принесшей режиссеру и его труппе заслуженную мировую славу.

Лепаж вернется в Москву осенью. После спектакля «Гамлет-коллаж» с Евгением Мироновым режиссер продолжает сотрудничество с Театром наций инсценировкой «Мастера и Маргариты» Булгакова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Робер Лепаж, режиссер:

— В Хиросиме я узнал историю женщины, лицо которой было изуродовано атомной катастрофой. И в ее доме были спрятаны все зеркала, чтобы она не имела возможности себя увидеть... Меня трогают такие истории, мне всегда интересен человек, который страдает от взгляда других людей. И я часто пытаюсь анализировать ключевые исторические события. Но я заметил, что выросло уже несколько поколений, не знающих истории и ее цены. И думаю, что именно театр должен сегодня стать настоящим хранилищем человеческой памяти. В театре время гораздо более гибкое, чем в реальной жизни, и позволяет делать то, что кажется невозможным.

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