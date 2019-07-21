СМИ: Президент Туркменистана скончался 20 июля
В средствах массовой информации появились сведения о том, что 20 июля скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Отмечается, что за пять дней до этого политик ушел в отпуск.
Политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев сообщил журналистам радиостанции «Говорит Москва», что о смерти президента ему сообщили бизнесмены из Ашхабада.
— Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск, — заявил Рубаев.
В настоящее время причиной смерти президента Туркменистана называют острую почечную недостаточность. Однако по поводу кончины Гурбангулы Бердымухамедова нет ни официального подтверждения от властей страны, ни опровержения.