«Марвел» анонсировала следующую стадию киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью четвертой фазы киновселенной.

Первой в списке фильмов нового этапа стоит картина «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера назначена на 1 мая 2020 года. Также в фильме примет участие Дэвид Харбор, а режиссером станет Кейт Шортхенд.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/oyUvYdzF3P — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 июля 2019 г.

6 ноября 2020 года выйдет фильм «Вечные». В нем сыграют Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, а также Кумейл Нанджиани.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/inn67bSZiM — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 июля 2019 г.

Позже, 12 февраля 2021 года, зрители увидят фильм про мастера восточных боевых искусств «Шанг-Чи: Легенда десяти колец». Главную роль исполнит Симу Лю.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina, and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/WePmw8d5Gq — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 июля 2019 г.

7 мая 2021 года зрителей ожидает первый фильм компании «Марвел» в жанре «ужасы» «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Режиссером картины стал Скотт Дерриксон, работавший над первой частью «Доктора».

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/bVyOYjPLly — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 июля 2019 г.

5 ноября 2021 года выйдет четвертая картина про Тора: «Любовь и гром». В главных ролях будут задействованы Крис Хэмсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson, and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/Lq4hM8GSRV — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 июля 2019 г.

Кроме того, компания работает над фильмами «Блейд», «Фантастическая четверка», «Люди Икс», «Стражи галактики — 3», «Черная пантера — 2» и «Капитан Марвел — 2».

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/JPcrSqSerW — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 июля 2019 г.

Также были анонсированы несколько сериалов: «Сокол и Зимний Солдат» (премьера — осень 2020 года), «Ванда/Вижн» (весна 2021-го), «Локи» (весна 2021-го), «Что, если...?» (лето 2021-го) и «Соколиный глаз» (осень 2021-го).

