Почти 20 жителей дома в Северном Медведкове спасли при тушении пожара
Двое детей и 15 взрослых спасли при тушении пожара, который произошел 21 июля в одном из жилых домов на территории столичного района Северное Медведково.
Звонок в оперативную дежурную службу МЧС поступил в 19:33. Спасатели после сообщения о возгорании выехали по следующему адресу: Студеный проезд, дом 36. По прибытии подразделения приступили к тушению пожара и спасению людей. Уточняется, что площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Возгорание произошло на восьмом этаже жилого дома.
— Принятыми мерами в 19:55 пожар ликвидирован. Спасено 17 человек, среди них двое детей, — передает сообщение пресс-службы МЧС агентство городских новостей «Москва».
Информации о пострадавших во время пожара не поступало.
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