Московские школьники завоевали пять медалей на международных олимпиадах
Столичные школьники выиграли пять медалей на международных олимпиадах по биологии и математике.
Тимофей Ковалев и Олег Смирнов из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова завоевали золотые медали на 60-й Международной математической олимпиаде, проходившей в Великобритании. Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы № 57 на этом соревновании стали серебряными призерами. Всего в международной олимпиаде по математике приняли участие команды из 112 стран. Школьники демонстрировали знания по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.
Кроме того, ученица школы имени маршала В.И. Чуйкова Наталия Колюпанова выиграла серебряную медаль на Международной биологической олимпиаде в Венгрии. В этом соревновании участвовали школьники из 78 стран.
Уже прошли три международные олимпиады: по физике, математике и биологии. Далее учеников ждут соревнования по химии, географии, астрономии и астрофизике, информатике, а также Международная естественно-научная олимпиада юниоров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее стало известно, что на международной олимпиаде по физике российские школьники завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.
Читайте также: Школьники из 29 стран приедут в Санкт-Петербург на Международную олимпиаду по экономике