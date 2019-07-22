Несколько поездов в сторону Москвы и обратно задержали на Северной железной дороге
Движение поездов через станцию Керки Северной железной дороги будет закрыто, предположительно, на 48 часов для проведения восстановительных работ. Ранее здесь произошел сход 23 вагонов из-за размыва пути. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».
Также из-за инцидента были задержаны четыре поезда в сторону столицы и обратно: № 42 Москва — Воркута, № 41 Воркута — Москва, № 305 Усинск — Сыктывкар и № 306 Сыктывкар — Усинск. Ожидается задержание еще десяти поездов.
— Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам, — добавляется в сообщении.
В данный момент работает оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия на станции Керки. На месте задействована вся необходимая техника, а также более 300 сотрудников железной дороги, сообщают РЖД.
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