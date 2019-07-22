Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
Скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Ему было 72 года. Об этом сообщили в понедельник, 22 июля, в пресс-службе организации, передает РИА Новости.
В агентстве также заявили, что в связи с трагедией флаг МАГАТЭ будет спущен.
Стоит отметить, что на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о намерении Амано уйти в отставку.
СПРАВКА «ВМ»
МАГАТЭ было создано в 1957 году как международная организация, занимающаяся развитием сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и всячески поощряющая данную деятельность. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия). По состоянию на апрель 2018 года в МАГАТЭ входит 170 государств.
Юкия Амано был пятым гендиректором агентства. Он занимал пост главы организации с 1 декабря 2009 года.