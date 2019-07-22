Спасатели вытащили мужчину из Химкинского водохранилища
Мужчина был спасен на акватории Химкинского водохранилища в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ столицы.
Информация о тонущем человеке в районе улицы Свободы, дом 56, поступила на пульт старшего дежурного смены поисково-спасательной станции «Центральная» от оператора ЦУКС в 21:50. К месту происшествия была направлена дежурная смена Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в которую вошли спасатели Сергей Дрожилин, Александр Терещук и Владимир Шамраев.
Мужчина был обнаружен в 18 метрах от берега.
— Спасатели подали ему спасательный круг, однако человек не отреагировал на это. Тогда спасатели нырнули в воду и вплавь добрались до тонущего, подхватили и подняли на борт катера. Пострадавшему, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, оказали первую помощь. Молодой человек осмотрен прибывшей бригадой скорой помощи, от госпитализации отказался, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже пострадавший был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
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