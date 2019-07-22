Украинский броневик с тремя военными утонул на глазах у инструкторов НАТО
Трое украинских военных погибли во время учений на воде. О происшествии сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР со ссылкой на данные своей разведки.
Несчастный случай произошел в международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области. Солдаты отрабатывали преодоление водной преграды на боевой машине десанта БМД-2 под руководством офицеров НАТО. Тренировка пошла не по плану, и восьмитонная единица техники из состава 95-й аэромобильной бригады ВСУ Украины утонула вместе с экипажем и инструктором.
Известно, что гусеничная машина БМД-2 действительно может держаться на плаву, но для этого необходимо грамотное управление транспортным средством и наличие определенной подготовки. Минобороны Украины к настоящему моменту трагедию не прокомментировало.
— По указанию командующего десантными войсками Забродского факт гибели военнослужащих будет предан огласке только после проведения выборов в Верховную раду Украины, — отметили в ДНР. Об этом пишет «Российская газета».
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