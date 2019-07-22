Самый мощный российский спутник начал работу на орбите
Самый мощный российский спутник «Ямал-601» заработал на орбите. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Газпром космические системы».
«Ямал-601» обладает более мощной пропускной способностью и повышенными энергетическими характеристиками по отношению к своему предшественнику — спутнику «Ямал 202». Ранее управление спутником производилось совместно с компанией Thales Alenia Space, но теперь полностью передано под контроль «Газпром космические системы».
— Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике «Ямал-202», были успешно переведены на новый спутник, — сообщается на сайте компании.
Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая. Сообщалось о проблемах с выходом на рабочую орбиту, которые позднее были устранены.
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