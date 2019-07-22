Два дома по программе реновации построят в Кузьминках
Два жилых дома построят в московском районе Кузьминки в рамках программы реновации, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы, ссылаясь на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилые дома c инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: улица Жигулевская, владение 3, район Кузьминки, Юго-Восточный административный округ Москвы, — рассказали в пресс-службе.
Известно, что новые 18-этажные дома будут включать в себя подземный этаж и нежилые помещения на первом этаже. В первом корпусе будет 102 квартиры, а во втором — 187. Каждое из зданий оборудуют двумя лифтами. Подъезд отделают керамической плиткой, а со второго по восемнадцатый этаж будут установлены стеновые панели, облицованные фасадным кирпичом.
Сообщается, что вблизи домов благоустроят тротуары и пешеходные зоны. Жители смогут парковать свои автомобили на открытой плоскостной парковке, находящейся в шаговой доступности. Помимо этого во дворах домов построят детские площадки, а украсят территорию небольшие скульптуры и различные растения, пишет агентство городских новостей «Москва».
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