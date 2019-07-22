Зрители увидят продолжение «Динозавра»

Качественный продукт - он и есть качественный продукт. Когда начали снимать остросюжетную комедию "Динозавр", почему-то сразу подумалось: а ведь оправдается ставка на Андрея Смирнова! Ну просто потому... Потому что не может не оправдаться! Так все и вышло. И особой прозорливости тут не понадобилось: приличный сценарий и отличная актерская игра сделали свое дело. Сегодня "Динозавр" входит в списки лучших фильмов, что совершенно справедливо, и в различных сериальных топах занимает верхние строчки. Показ был оправдан сразу: во время трансляции сериала осенью прошлого года на канале НТВ он стал лучшим эфирным событием недели (со средней долей 16,3% и рейтингом 5,3%, а максимальная доля достигала отметки в 19,9%).

И вот "Динозавра" решили продолжить: съемки второго сезона, "Динозавра-2", начались в Москве. И в центре сюжета снова будут Бриллиант, бывший "медвежатник" Бабушкин (Андрей Смирнов) и его друг Басня (Александр Панкратов-Черный). Кроме того, в фильме собрались и иные звезды - Валерий Баринов, Михаил Жигалов, Галина Петрова, Александр Олешко, молодые актеры театра и кино Евгений Миллер и Анна Васильева, а также австрийский актер Вольфганг Черни.

В первом сезоне зрителям была рассказана история "медвежатника" Бриллианта. Просидев основную часть жизни в местах не столь отдаленных, Бриллиант сбежал из тюрьмы, узнав, что на свободе у него есть сын и внучка, которым срочно нужна помощь.

- Но продолжение нашей картины будет еще более непредсказуемым, с еще более неожиданными поворотами сюжета, - уверен режиссер-постановщик Олег Компасов. - Наши герои откроются зрителям с новых сторон.

В новом сезоне Бриллиант ловит рыбу, наслаждаясь жизнью в купленном доме за городом. Предложение стать консультантом следственного комитета он не особо прельщен: помочь родным - легко, а работать на систему - уж увольте. Но тут вдруг Басня предлагает ему вспомнить старое и открыть дверь со сложным замком. А чем это не бизнес? Друзья открывают фирму по открытию дверей, но, увы, это мирное дело спать спокойно им не даст...

Между тем, герой Смирнова изменился. Так считает сам Смирнов:

- Бабушкин теперь ведь свободный человек, у него есть работа и семья. Но ему пригодятся старые навыки и профессиональные способности...

Съемки картины, которая вновь будет показана на канале НТВ, пройдут в Суздале, Владимире и Москве. Планируется снять десять серий.