Большие квартиры пользуются популярностью у горожан

Еще один дом на проспекте Вернадского готов к заселению по программе реновации. Об этом вчера сообщили в столичном Департаменте градостроительной политики. Тем временем количество обращений на докупку площадей в новых домах только растет.

379 заявлений на докупку жилой площади приняли в Московском фонде реновации с начала запуска программы переселения жителей столицы в новые дома.

Тенденция увеличения числа желающих докупить квадратные метры по программе реновации очевидна. Об этом свидетельствует и статистика — если по итогам всего 2018 года было принято 189 обращений на докупку жилой площади, то с начала этого года переселиться в квартиры с большим метражом решили уже 190 семей.

Желающим переселиться в жилье с большим количеством комнат надо учитывать несколько нюансов.

— Желающие из числа переехавших в новое жилье докупить дополнительные площади могут сделать это в течение двух лет после даты регистрации права собственности на новую квартиру. Общая площадь приобретаемого жилья при этом не может превышать 100 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики.

Наконец, еще один важный момент, который не стоит упускать из виду, — всем участникам переселения по столичной программе реновации гарантирована десятипроцентная скидка на покупку дополнительных квадратных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Левкин, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы:

— Изменилась тройка лидеров районов, в которых докупка наиболее востребована. По итогам прошлого года лидировали районы Котловка, Северное Измайлово и Проспект Вернадского, в 2019 году такими стали Бескудниковский район, Коньково, третье место поделили Кузьминки и Проспект Вернадского.