Звезды шоу-бизнеса прошли диспансеризацию

22 июня павильон «Здоровая Москва» в парке культуры и отдыха «Фили» посетили известная певица Валерия и ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.

Артистка вместе с супругом прошли обследования первого этапа диспансеризации.

— Я регулярно прохожу обследования, для меня это — как возить машину в сервис, — сказал Иосиф Пригожин.

Пара ведет здоровый образ жизни. Например, Валерия, проходя опрос на определение состояния здоровья, сказала, что уделяет спорту более часа в день.

— Москва не только один из самых красивых городов мира, но и очень удобный. Много образовательных, познавательных проектов, а теперь есть еще и медицинский, — сказала Валерия. — Здесь все очень понравилось, быстро, комфортно. Конечно, кровь я не очень люблю сдавать, но это необходимо.

Валерия и Иосиф Пригожин узнали свой рост и вес, сделали электрокардиограмму, а также сдали экспресс-тест на определение уровня глюкозы и общего холестерина. Кроме того, в павильоне можно сдать общий анализ крови. После звездных москвичей осмотрел врач общей практики. Он изучил результаты анализов, узнал, есть ли жалобы, а после дал рекомендации по правильному питанию и ведению здорового образа жизни.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Иосифу Пригожину измеряют рост Фото: Александр Кожохин,"Вечерняя Москва"

Главный врач Клинико-диагностического центра № 4 Ирина Буславская отметила, что, к сожалению, поликлиники города, несмотря на их огромную работу, не пользуются популярностью.

— К нам приходят люди, когда есть реальная проблема, а мы хотим работать не с болезнью, а проактивно — с теми пациентами, которые здоровы, — пояснила она.

Возможность пройти обследования в парке — отличный способ совместить приятное с полезным.

Отметим, что с момента открытия павильонов — они работают с 8 утра до 10 часов вечера в 46 парках — обследования прошли более 100 тысяч человек. Из них более четырех тысяч жителей столицы проверили состояние легких в мобильных флюорографах. Чтобы пройти летний тест здоровья, нужен паспорт или водительское удостоверение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы:

— Женщины традиционно относятся к своему здоровью внимательнее, чем мужчины. Они приходят в павильоны примерно в два раза чаще. За время работы павильонов зафиксировали около 90 случаев, когда горожанам по показаниям потребовалась скорая и неотложная помощь. Чаще всего врачи у посетителей павильонов выявляют повышенный уровень глюкозы в крови, артериального давления, нарушение сердечного ритма.