Российский университет транспорта участвует в строительстве Крымского моста
Студенты Российского университета транспорта принимают участие в строительстве подходов к Крымскому мосту, сообщил проректор вуза Михаил Кленов.
— По просьбе представителей Росавтодора был сформирован студенческий отряд, который принимает участие в строительстве подходов к Крымскому мосту с 1 июля до конца августа. Большинство — это студенты третьего курса специальностей: «строительство автомобильных дорог», «строительство железнодорожных дорог», «строительство мостов и транспортных тоннелей». Российским университетом транспорта данная работа засчитывается как прохождение практики, — рассказал проректор.
Все расходы по проживанию, питанию, оплате проезда, прохождению медицинского обследования студентами взяла на себя Дорожно-строительная компания (ДСК). С каждым из студентов был заключен срочный трудовой договор.
Михаил Кленов также отметил, что Российский университет транспорта — это единственный вуз, который первым открыл эстафету строительства Крымского моста среди вузов России.
В 2018 году в строительстве моста принимали участие 25 студентов РУТ (МИИТ), в 2017 году — 40 человек.
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