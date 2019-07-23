«Желтый» уровень погодной опасности продлится в столице до 25 июля
Гидрометцентр России сообщает, что «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя с грозами в столице продлится до 25 июля. Ожидается, что этот день будет облачным с прояснениями.
— «Желтый» — это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве из-за дождя с 12:00 23 июля по 12:00 25 июля. В Подмосковье предупреждение из-за дождя действует с 10:00 23 июля до 21:00 24 июля, — написали на официальном сайте Гидрометцентра.
Сообщается, что тот же уровень погодной опасности будет и в Ивановской области.
Известно, что в столичном регионе в четверг, 25 июля, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет составлять 15–17 градусов, а днем — 24–26 выше нуля.
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