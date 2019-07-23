Поступления налога на прибыль организаций выросли более чем на 30 процентов
Московские организации уплатили за пять месяцев 2019 года налог на прибыль в размере 670 миллиардов рублей.
– Это на 32,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них в федеральный бюджет поступило 217,3 миллиарда рублей, в бюджет города Москвы – 452,4 миллиарда рублей, – сообщил во вторник, 23 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вице-мэр уточнил, что более половины поступлений от общего объема налога на прибыль организаций обеспечили компании трех отраслей: финансово-страховая деятельность – 22 процентов (101,1 миллиарда рублей), торговля – 20 процентов (85,7 миллиарда рублей), нефтегазовая отрасль (18 процентов) – 82,1 миллиарда рублей.
- Рост прибыли московских предприятий во многом результат повышения эффективности их деятельности и роста производительности труда,– отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.
Стимулирование предприятий к повышению производительности труда – одна из главных задач национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
- Москва занимает первое место среди регионов по показателю производительности труда, в столице он в 2,5 раза превышает средние показатели по России, - добавил министр.
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