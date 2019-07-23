Военный эксперт прокомментировал претензии Сеула в нарушении воздушного пространства
Военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев назвал обвинения Сеула в адрес России нагнетанием обстановки.
Ранее в ряде южнокорейских СМИ появилось сообщение о том, что российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство в районе Японского моря, передает Newinform.
Истребители южнокорейских ВВС произвели предупредительные выстрелы. Власти страны отметили, что если подобное повторится, то будут приняты более серьезные меры.
Инцидент прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев.
— Возможно, там ничего существенного не было, и идет нагнетание ситуации. Мы знаем, что на корейцев давят американцы: они должны создавать трудности, показывать, что они приверженцы США, — отметил он в комментарии Nation News.
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