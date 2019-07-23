Актер Дэвид Хэдисон скончался на 92-м году жизни
• 12:43 • 23 июля 2019
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Его дочери сообщили, что отец умер в тишине и спокойствии
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Актер Дэвид Хэдисон скончался в США. Артисту было 92 года.
Его дочери сообщили, что отец умер в тишине и спокойствии.
— Даже в нашей глубокой печали нас утешает память о нашем замечательном отце. Наш папа приносил радость и юмор, куда бы он ни шел, и делал это великолепно, — отмечается в их заявлении.
Дэвид Хэнсон стал известен благодаря его ролям в театре и кино. На большом экране он стал первым актером, исполнившим роль агента ЦРУ Феликса Лейтера сразу в двух фильмах бондинаы «Живи или дай умереть» (1973) и «Лицензия на убийство» (1989), пишет Variety.
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