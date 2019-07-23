Сергей Собянин: В программу реновации включены уже 338 стартовых площадок
Во вторник, 23 июля, на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин расширил перечень стартовых площадок по программе реновации жилфонда. Теперь в перечень включено 9 новых площадок общей мощностью 124,4 тысячи квадратных метров жилья, расположенных в семи районах Москвы.
1. САО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе, вл.6;
2. САО, Головинский район, 2-й Лихачевский переулок, вл.4;
3. САО, Дмитровский район, Долгопрудная улица, вл.10;
4. ВАО, район Северное Измайлово, мкр.80, уч.1 (Щелковское шоссе, д.92, корп.3);
5. ЮВАО, Нижегородский район, Нижегородская улица, вл.94, корп.4;
6. ЮАО, Нагорный район, Электролитный проезд, вл.7а;
7. ЗАО, Можайский район, улица Говорова, вл.14–16;
8. ЗАО, Можайский район, улица Горбунова, вл.11, корп.3, корп.4;
9. ЗАО, Можайский район, улица Толбухина, вл.2, корп.1, вл.4, корп.1.
Четыре из этих площадок — на Коровинском и Щелковском шоссе и на улицах Догопрудная и Толбухина — располагаются на месте домов, расселяемых по программе реновации (вторая волна переселения).
Ожидается, что строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1 780 квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тысячи москвичей.
Всего в программу реновации включены уже 338 стартовых площадок для строительства новых домов общей мощностью 4,9 миллиона квадратных метров.
Читайте также: Два дома по программе реновации построят в Кузьминках