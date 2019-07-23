Татуировки? Заняться больше нечем...

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам.

По мнению 43 опрошенных, тату чаще всего говорит о стремлении выделиться среди других. Чуть меньше (41 процент) считают, что так люди следуют моде. Для 27 процентов респондентов татуировка является знаком того, что человек сидел в тюрьме. Лишь 11 процентов россиян имеют постоянные татуировки, и в основном это мужчины.

В качестве причин, побудивших сделать наколку, опрошенные чаще всего называют молодость и глупость (30 процентов), желание запечатлеть память о службе в армии (29 процентов), необоснованный порыв (19 процентов). На самом деле, как мне кажется, все эти причины можно свести в одну — «сделал не подумавши». Но что же послужило причиной?

Человек так устроен, что он постоянно изменяет мир. Уж и планета стонет, и остановится пора — а он все изменяет. Такая вот встроенная неконтролируемая функция. Но иногда бывает, что переделывать мир не получается — нет возможности. А функция-то никуда не делась! И человек начинает изменять себя. Типичный пример — дикие африканские или австралийские племена либо зэки в русских тюрьмах. Дикари абсолютно без всякой надобности прокалывают носы и уши, зэки разрисовывают себя от скуки с ног до головы. То же самое, как ни странно, в последние происходит в «развитом» обществе. Посмотрите на немецких туристов, раздевшихся на турецком пляже, — наколки даже у теток за 50! Зачем?! Для чего?! А вот заняться больше нечем. Жизнь спокойная, сытая. Ничего делать не нужно, все давно есть. И люди, как дикари, начинают изменять себя. Цивилизационный круг замкнулся.

Татуировки не выходят из моды Фото: https://pixabay.com

То же самое, кстати, касается всевозможных бодибилдеров. Горы мышц уже не нужны ни для охоты, ни для победы над врагом, а вот их все равно, даже теряя здоровье, наращивают. Для чего?! А вот ни для ничего. Инстинкт работает — менять то, до чего дотянешься.

Если же вернуться к татуировкам, то они выполняют еще и распознавательную функцию. Первые тату, как считают историки, появились у египетских фараонов как «царские знаки». Похожую функцию — выделить человека из толпы и одновременно продемонстрировать его социальную принадлежность — татуировки выполняют и сейчас. Вот по пляжу идет десантник, у него на плече раскрывшийся парашют. Вот бывший зэк с куполами на спине. Вот байкер. А вот просто выпендрежник, превративший себя в сплошной узор. Может быть, парню следовало сделать карьеру и построить шикарный коттедж в Подмосковье? А девушке выйти замуж и родить троих? Тогда, глядишь, было бы не до наколок… Может быть. Но вот не сложилось. Поэтому и изменяют не мир, но себя. Не туда усилия направили.

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