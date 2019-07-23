Гуманный отлов птиц организуют на территории аэропорта Шереметьево
В связи с конструктивными особенностями аэропорта Шереметьево на его территорию время от времени залетают отдельные птицы. Было принято решение организовать их гуманный отлов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Аэропорт объявил конкурс, победители которого займутся бережным удалением птиц из помещений аэропорта в естественную природную среду. Сообщается, что в основном отлов пернатых происходит в терминале F. Заявки на удаление птиц из помещений нужно будет выполнять в течение суток, передает Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что услуги будут оказываться с сентября текущего года по сентябрь 2022 года. Максимальная стоимость планируемых работ оценена в 2,37 миллиона рублей.
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