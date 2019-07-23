Информационно-справочный центр по предстоящим выборам откроют 24 июля
В среду, 24 июля, начнет работу информационно-справочный центр Центризбиркому России. Он будет предоставлять консультации по выборам, которые пройдут 8 сентября. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ЦИК.
— С 24 июля по 10 сентября 2019 года работает информационно-справочный центр ЦИК России, — указано в тексте сообщения.
Воспользоваться услугами центра можно будет в соответствии с графиком работы Центризбиркома. С 9:00 5 сентября до 18:00 9 сентября он будет работать в круглосуточном режиме. В центре можно будет получить консультацию о возможности голосования по месту нахождения и другим вопросам. Также в нем будут предоставляться номера телефонов избирательных комиссий и информация о проводимых избирательных кампаниях.
В России в единый день голосования 8 сентября пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня в 85 регионах страны.
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