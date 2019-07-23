Великобритания. Борис Джонсон. Маски сброшены...

О том, что именно Борис Джонсон, скорее всего, станет новым премьер-министром Великобритании, было известно довольно давно. Однако переход от прогнозов и ожиданий к реальности все равно обеспечил почти шокирующий эффект.

Причина проста — этот шаг засвидетельствовал окончательную метаморфозу британской политики. А учитывая, что речь о стране, которая очень долгое время выступала для мира в качестве своего рода образца государственно-политического развития, впечатление оказалось тем более внушительным.

Англомания, в последние десятилетия достигшая прямо-таки планетарного размаха, имеет под собой существенные основания. Британии есть чем обаять. Бережное сохранение традиций и нахождение в авангарде прогресса, многие века парламентаризма и демократии, частные школы-интернаты и портные на Сэвил Роу, музыка, кино и многое-многое другое.

Но, возможно, главный секретный ингредиент успеха — это удивительное английское чувство юмора. Сухое, эксцентричное и направленное, в первую очередь, внутрь себя. Самоирония и самовысмеивание — ключевой компонент. Сатира и пародия на самих себя пронизывает всю культурную основу — от романов Джейн Остин до «Монти Пайтона».

А уж про политику и говорить не приходится. Как британцы любят язвить и смеяться над собственной политикой, ее глупостью, бюрократическим бредом и общим абсурдом!

Последние годы позволили увидеть эту сторону жизни Соединенного Королевства и остальному миру. Если раньше все затмевал многовековой образ британцев как могущественных стратегов и хитроумных закулисных интриганов, то теперь все увидели идиотские решения, смешные в своей бессмысленности процедуры и дешевую борьбу честолюбий, бездумно ставящих на кон судьбу страны. И проигрывающих. Куда понятнее стали ироничные обличения старого телесериала «Да, господин министр» и прочие произведения британской политической сатиры.

Борис Джонсон — человек запоминающийся Фото: https://twitter.com/BorisJohnson

Хуже того, чем дальше развиваются события, тем чаще возникает вопрос, а являются ли все эти произведения просто преувеличением и гротеском? Современные британские политики слишком часто выглядят и, главное, действуют так, что они стали бы вполне органичным дополнением «Дживса и Вустера» и «Мистера Бина».

Эти люди завели Британию в тупик Брексита и сделали ее посмешищем в целой череде международных скандалов. Так есть ли хоть что-нибудь еще за их сарказмом, самоиронией, эксцентричностью и разноцветными носками?

Сегодняшнее избрание Бориса Джонсона главой Консервативной партии дает однозначный — и печальный для Соединенного Королевства — ответ. Этот забавный чудик, регулярно говорящий и творящий феерические глупости, и впрямь наилучший из имевшихся претендентов, поскольку его основной конкурент — министр иностранных дел Джереми Хант — действительно куда хуже.

Очень долгое время Британия в глазах мира обладала удивительно привлекательной упаковкой, под которой скрывалось загадочное, сложное и глубокое содержание. Предстоящий переезд Бориса Джонсона на Даунинг-стрит подтверждает догадку последних лет — кроме обертки, по-прежнему очень симпатичной, у Британии ничего не осталось. Во всяком случае, в государственно-политическом смысле.

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