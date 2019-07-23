В центрах «Мои документы» открылись выставки военных реликвий, бережно сохраненных москвичами

23 июля в 20 центрах госуслуг «Мои документы» заработали выставки «Город великих людей». Торжественное открытие прошло во флагманском офисе на Новоясеневском проспекте.

Балерина Майя Плисецкая, футболист Лев Яшин, художник Василий Кандинский, писатель Федор Достоевский и обычные, рядовые москвичи, участники Великой Отечественной войны — выставка «Город великих людей» объединила и знаменитых жителей столицы, и тех, кто защищал Москву.

Супруги Игорь Бородин и Лидия Мельникова пришли на открытие выставки неслучайно: портрет отца Лидии Васильевны — Василия Алексеевича Панкова — и его письма с фронта стали экспонатами. О том, что в центрах госуслуг принимают документы на хранение в рамках проекта «Москва — с заботой об истории», Лидия Мельникова узнала из районной газеты. И сразу решила, что хочет поделиться семейными реликвиями с другими москвичами.

— Папа мой был очень активным, часто приходил в школы, где рассказывал ребятам о войне. После его смерти как-то все затихло, — рассказала она. — Вот я и решила, что лучше пусть документы будут в Главархиве, на выставке, чтобы о папе узнали люди.

С другой стороны экспозиции — интерактивные инсталляции, посвященные знаменитым москвичам. Фигура Майи Плисецкой выполнена из тоненькой металлической сетки. Стоит прикоснуться к руке балерины, как включаются подсветка и музыка П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро», в котором Плисецкая блистательно исполняла партию Одетты-Одиллии. Еще один экспонат — макет ракеты Р-7, посвященный конструктору Сергею Королеву. Именно он руководил ее разработкой.

Военная фотография Василия Панкова и его письмо с фронта Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Есть на выставке и другие интерактивные элементы. Например, одна из московских семей передала на хранение в Главархив рассказ солдата Владимира Кущинского «Танкисты наступают». Из его рукописи времен Великой Отечественной войны, основанной на увиденных автором событиях, создали музыкальный аудиоспектакль. Послушать его можно прямо на выставке.

По словам директора центров госуслуг «Мои документы» Ольги Фефеловой, МФЦ — это не только место получения услуг, но и уголки здоровья, комнаты для детей, кафе.

— Теперь посетители могут, придя к нам, прикоснуться к истории, узнать о фактах из жизни великих людей нашего города, — сказала она.

Ольга Фефелова добавила, что экспонаты, представленные на выставке, во всех двадцати центрах разные. И будут постоянно обновляться, ведь всего в рамках акции в Главархив было передано более 4,7 тысячи документов, фотографий, писем и других семейных реликвий.

— В первую очередь горожане передавали письма военных лет — мы получили их около тысячи, — рассказала главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина. — Более 800 военных фотографий, 600 орденов и медалей, а также личные вещи, бытовые предметы военного времени, гимнастерки, шинели, фотоаппараты, полевые сумки.

Письмо о любви, написанное Панковым своей супруге Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Вещи и документы присылали даже из других регионов России и стран мира. И только малую часть из них покажут на выставке, а остальное, добавила Болдина, можно будет увидеть в интерактивном онлайн-музее. Сейчас он находится в стадии создания. Елена Болдина призвала и других москвичей присоединиться к акции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Столичные центры государственных услуг «Мои документы» на сегодняшний день являются настоящими точками притяжения жителей каждого района столицы. Важно отметить, что каждый день многофункциональные центры посещают около 70 тысяч человек.

Мы хотим, чтобы люди приходили сюда не только за получением государственных услуг, но также могли бы узнать что-то новое, познакомиться с историей и заслугами соотечественников и, кроме того, провести время полезно и интересно.

КСТАТИ

Акция «Москва — с заботой об истории», стартовавшая в апреле этого года, продолжается. Принять участие в ней может любой, кто хочет поделиться семейными документами и вещами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Чтобы передать реликвии в Главный архив столицы, нужно отнести их в любой центр госуслуг «Мои документы». Там сотрудники бережно упакуют вещи и отправят их на хранение. Позже их оцифруют и добавят в число экспонатов интерактивного музея.

«Вечерняя Москва» начинает серию публикаций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На страницах издания будут публиковаться репортажи об исторических раскопках, воспоминания о войне и другие материалы, посвященные значимой для нашей страны дате. Свои истории вы можете присылать нам на электронный адрес edit@vm.ru с пометкой «75 лет Победы».