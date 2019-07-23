Танцевальный марафон и гончарное дело: «Московское долголетие» меняет жизнь столичных пенсионеров

25 июля в парке «Сокольники» пройдет танцевальный марафон «Московского долголетия». Праздник на Фестивальной площади может собрать свыше 15 тысяч человек.

Сегодня в рамках программы «Московское долголетие» танцами занимаются порядка девяти тысяч москвичей старшего возраста. В 326 группах, которые находятся во всех районах Москвы, танцуют 8017 женщин и 896 мужчин, которые знают, что активные движения под музыку улучшают состояние организма, замедляют процесс старения и позволяют находить не только друзей и единомышленников, но и любимых.

— Я занимаюсь бальными танцами, активно участвую в мероприятиях программы «Московское долголетие», — рассказывает 65-летний Валерий Пашинин. — А на одном из таких праздников встретил любовь (55-летнюю Галину Таболич). Недавно мы поженились, в своем счастье мы «виним» «Московское долголетие».

Людей, которые нашли свою половинку, уже немало, но не все пока решились связать свои отношения узами брака. Некоторые уже рассматривают дату торжества, но подробности держат в тайне. Зато о втором марафоне (первый состоялся год назад) все говорят открыто и с восторгом!

— Танцевальный марафон — необычный праздник, а особенный, — поясняет пенсионерка Тамара Потапова. — Сначала проходили отборочные туры в округах. Я в них не принимала участия — начала заниматься недавно, но в следующем году не упущу такую возможность.

По итогам отборочных туров на сцену выйдут 220 танцевальных пар. 132 пары выступят в категории «любители», а 88 — «мастера». Среди самых опытных участников — 85 летний Арнольд Думбре и его 74-летняя партнерша Наталия Башева. Оценивать номера будут судьи международного класса.

Все чаще к столичным «долголетам» присоединяются пенсионеры из других регионов. Так, жители 12 российских городов примут участие в самом массовом танцевальном флешмобе ZUMBA GOLD старшего поколения (55+). Одновременно зумбу исполнят порядка трех тысяч человек по всей России, событие планирует стать 11 мировым рекордом, который установят люди серебряного возраста.

Однако мировые рекорды для участников программы не самоцель — важнее раскрыть свои скрытые таланты.

Недавно такую возможность получили участники фестиваля художественно-прикладного творчества «Московского долголетия» — Hand-made art, который проходил в Таганском парке. Посетителей ждали концерт творческих коллективов Дома культуры «Стимул», мастер-классы и выставка работ опытных мастеров. Шедевры, выполненные в технике декупаж, квиллинг, вышивание бисером, холодный фарфор, поражали зрителей фантазией и высоким исполнением.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Мастер-класс по гончарному мастерству Александры Артемьевой пользовался успехом у гостей фестиваля художественно-прикладного творчества Hand-made art Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"

— Я сама увлекаюсь вышивкой, — признается 59-летняя Марина Гумашко. — Сколько передарила картин друзьям и знакомым, сколько часов потратила. Сейчас зрение уже не то, я смотрю на работы из холодного фарфора, и руки чешутся! Хочется попробовать себя в новой технике!

— А для меня детская мечта — гончарное искусство, — рассказывает 67-летний Николай Варин. — И вот она осуществилась только сегодня, спустя аж 60 лет. Когда я уже и забыл о своем желании. Удивительно, как программа «Московское долголетие» изменила меня к лучшему. Сегодня моя жизнь — увлекательное приключение!

СПРАВКА

160 тысяч москвичей старше 55 лет стали постоянными участниками программы «Московское долголетие», самые популярные уроки — по информационным технологиям, английскому языку, физической подготовке, танцам.