Упавший в море близ Тосканы вертолет с россиянами подняли на берег
Сотрудники береговой охраны и противопожарной службы итальянского города Ливорно завершили операцию по извлечению на поверхность обломков вертолета, рухнувшего в море недалеко от побережья Тосканы.
В вертолете Robinson R66 находились мужчина и женщина, оба являлись гражданами Российской Федерации. По неподтвержденным данным, владельцем и пилотом воздушного судна был 37-летний Максим Сычев — его тело еще не обнаружено.
Останки женщины нашли и доставили в Ливорно, сообщает РИА Новости.
Напомним, вертолет Robinson R66 с регистрационным номером RA-07370 рухнул в Средиземном море близ итальянского острова Горгона, который входит в состав Тосканского архипелага. Информации о причине авиакатастрофы на данный момент нет.
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