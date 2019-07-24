Видео вечеринки Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле появилось в Сети
• 03:07 • 24 июля 2019
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Алла Пугачева отметила с подругой закрытие фестиваля «Рандеву», председательствует на котором Вайкуле
Фото: Фото из « Инстаграм» (@alla_pugacheva_forum)
В интернете опубликовано видео, на котором запечатлены народная артистка СССР Алла Пугачева и народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле во время застолья.
Подруги отмечают завершение фестиваля «Рандеву», председательствует на котором Вайкуле. Хотя обе дамы утверждают, что выпили немного, по их голосам и запинкам в речи многие поклонники сделали вывод, что певицы нетрезвы.
При этом Вайкуле посоветовала всем не есть при употреблении алкоголя, а уж если начинаешь есть — прекращать выпивать.
Видео совместных посиделок двух певиц выложил в своем Instagram юморист и муж Пугачевой Максим Галкин, который и снимал видео.
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