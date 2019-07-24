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Столичных руководителей научат правильно подбирать кадры

Екатерина Петрова, Елена Кульбак
• 07:12 • 24 июля 2019
Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади. Это место стало новой точкой притяжения для молодежи
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Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади. Это место стало новой точкой притяжения для молодежи
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

25 июля в государственном бюджетном учреждении «Малый бизнес Москвы» пройдет лекция «Алгоритм диагностики личности кандидата, или Как провести собеседование и правильно оценить кандидата». Это должно помочь работодателям справиться с новым явлением — гостинг: когда сотрудники бесследно уходят из офиса и больше не возвращаются ни за трудовой книжкой, ни за личными вещами. В новом явлении разбирались и корреспонденты «Вечерней Москвы».

С гостингом в той или иной форме все чаще сталкиваются работодатели. Откуда появилось это явление и как к нему относиться, «ВМ» поговорила с доцентом кафедры политологии и международных отношений Российского государственного социального университета, кандидатом политических наук Анастасией Рудницкой.

— На связь такие сотрудники не выходят, звонки и письма игнорируют. Трудовая книжка так и остается лежать в бухгалтерии, а личные вещи пылятся на рабочем столе. Некоторые, не успев устроиться в штат, не приходят на собеседования. Порой, если собеседование пройдено на отлично и человек дал согласие выйти на работу, так же бесследно пропадает. Анастасия Павловна, как объяснить такое поведение?

— Такое явление, как гостинг, несмотря на явные тенденции, не спешит стать сверхпопулярным. Скорее принято считать, что это временное явление. Некий хайп (создание ажиотажа, привлечение внимания. — «ВМ»), как выражается молодежь. Можно провести сравнение с тенденциями — они достаточно изменчивы, и не всегда стоит реагировать на них, менять свой гардероб или стараться успеть за ними. Наоборот, все больше, в том числе молодых людей, приходят к мнению, что стиль и индивидуальность гораздо эффективнее, чем попугайное следование всем подряд новым явлениям. Поэтому, по мнению ряда экспертов, гостинг вполне закономерно стал таким новым явлением, которое в очередной раз пришло к нам с Запада взамен простому привычному понятию игнорирования.

Но смысл гостинга гораздо шире. В него закладывают также понимание того, что так называемая призрачность (гостинг от английского слова «ghost» — призрак) становится еще и явлением, когда человеку комфортно оставаться в тени, а озвучивать свои достижения без упоминания своего имени он на определенных условиях или по личной договоренности доверяет другому.

— Связано ли такое явление с инфантилизмом, безответственностью, которые больше распространены среди молодых людей?

— К инфантилизму гостинг также имеет отношение. Потому что инфантильная или безразличная форма взаимодействия, с одной стороны, безнравственна и безответственна. С другой — это легкий способ избежать конфликта или разборок, ситуаций, когда это грозит перерасти в сложную и психологически некомфортную форму отношений, например между работником и работодателем.

— Общение в социальных сетях накладывает отпечаток на поведение в реальной жизни. Но так ли серьезно оно влияет и может изменить представление об общепринятых правилах?

— Социальные сети сегодня представляют целую сферу научного интереса не только для психологов, социологов и политологов. Сейчас они стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Не секрет, что при заполнении различных форм, в том числе при трудоустройстве, просят указывать ссылки на социальные сети. Поэтому у многих в сети есть несколько аккаунтов — официального и личного характера под разными именами, никнеймами.

Отрицать, что соцсети и фактор постоянного присутствия в сети накладывают отпечаток на поведение человека в реальной жизни, бесполезно. Это очевидный факт. Такие явления, как «хикикомори» — уход от социально активной жизни и работа на удаленке, — уже, увы, не редкость. Поэтому специалисты бьют тревогу. Общество меняется под влиянием информационных технологий, как и сам процесс обмена информацией. Ученые в связи с этим озадачены поиском новых форм оценки и применения данных явлений.

— Можно ли говорить о том, что сегодня в целом меняются нормы поведения?

— Безусловно, да. Некоторые считают, что не в лучшую сторону. В негативную. Но запреты и ограничения, например общения через интернет, ни к чему хорошему, а тем более к решению проблемы, не приведут. Необходимо искать новые подходы и вырабатывать варианты рационального применения новых явлений с учетом нашей насыщенной в плане информации жизни.

— Насколько ново такое явление для Москвы? Характерен ли гостинг для менталитета жителей столицы?

— Громко об этом в столице стали говорить последние несколько месяцев. То есть работодатели стали фиксировать факты, когда человек, работающий в офисе, уходит по формату «концы в воду». Это связано с социальным напряжением, которое сегодня существует в обществе. Одна из причин — несоответствие уровня заработной платы — ожидаемого и фактического.

— Потенциальные работодатели нередко после собеседования произносят волшебную фразу: «Мы вам перезвоним». То есть кандидат на должность не получает четкого ответа и находится в неведении, переживает, волнуется. Теперь работодатели оказываются в схожей ситуации, когда их игнорируют. Больше похоже на банальное желание отомстить.

— Отношения между работниками и работодателями — достаточно сложная сфера. За последние годы в этом плане многое кардинально поменялось. Сегодня нет гарантии ни со стороны работника, ни со стороны работодателя по выполнению каких-либо обещаний. В таком случае люди, не желая выяснять отношения, просто пропадают. По сути, ими движет желание найти лучшее для себя, то, что соответствует их потребностям. Отсюда и появилось явление гостинга. Это форма игнорирования, а также возможность отомстить, в случае если обманули.

— Тактику игнорирования после внезапного исчезновения психологи объясняют тем, что некоторые люди склонны к уходу от конфликтных ситуаций, каких-либо разбирательств и объяснений. Становится ли такое поведение трендом?

— Нет, данное поведение не будет трендом. Это ситуационное явление. На мой взгляд, с ним необходимо научиться правильно работать. Неумение адекватно оценивать ошибки, грамотно выстроить диалог и уходить от проблем, называя это бесконфликтностью, приведет скорее к стагнации, чем к динамичному развитию.

— Какие еще новые явления становятся все более характерными для молодежи?

— Есть такое новое явление — джобинг (от английского слова job — работа). Речь идет о временной подработке. Таким образом люди проверяют свои силы, могут понять, в какой сфере им комфортнее всего работать.

— Что ждет явление гостинга в ближайшем будущем?

— Не уверена, что можно прогнозировать подобные явления. Не исключаю, что гостинг через какое-то время в какой-то степени будет ярко выражаться на практике. Более того, работодатели научатся работать с такими сотрудниками. Появятся специальные методики, которые позволят предотвращать появление такого эффекта, как гостинг.

А КАК У НИХ?

С гостингом все чаще сталкиваются зарубежные страны. В некоторых из них это явление приобретает серьезные масштабы, принося компаниям убытки. «ВМ» составила перечень стран, где явление гостинга набирает обороты.

США

С гостингом практически в массовом порядке сталкиваются американские работодатели. Это явление включено в «Бежевую книгу» Федерального резервного банка США. Она издается восемь раз в год. В книгу включается обзор экономической ситуации в стране. В одном из выпусков, в частности, ряд работодателей озвучивали жалобы на сотрудников, с которыми нельзя выйти на связь.

Великобритания

В Великобритании на тему гостинга даже провели опрос на одном из сайтов вакансий среди специалистов с дипломами. По его итогам выяснилось, что каждый десятый сотрудник не приходил на собеседование. Причем среди молодежи эта доля оказалась выше.

Япония

Увольнения в Японии не приветствуются. Более того, многие сотрудники, которые пишут заявление по собственному желанию, чувствуют себя виноватыми, а порой и вовсе предателями. Для тех, у кого возникают трудности с увольнением, есть специальный сервис: в Японии работают компании, которые за деньги помогут официально, с миром уйти из компании.

Исследования крупных российских компаний по поиску работы и подбору персонала

Почти 60 процентов работодателей знают о случаях гостинга. Еще 13 процентов слышали этот термин, но не знали, что он обозначает. Таковы данные исследований компании по поиску работы и подбора персонала HeadHunter среди 287 российских работодателей.

41 процент работодателей сталкивался со случаями гостинга не более четырех раз. Еще 23 процента сталкивались с ними 5–8 раз, — сообщили в Службе исследований HeadHunter. — Девять и более раз с гостингом сталкивались 36 процентов работодателей.

По мнению 82 процентов работодателей, основная причина гостинга — отсутствие у соискателей решимости сказать напрямую, что их что-то не устраивает. Среди обоснований — новая, более высокооплачиваемая работа, высокий уровень стресса, а также «безответственность», «внутренние комплексы», «инфантилизм современной молодежи» и «низкая культура делового общения».

Лишь 9 процентов представителей российских компаний признались, что и сами переставали выходить на работу/на связь без предупреждения: 2 процента заявили, что это случалось несколько раз за их карьеру, еще семь процентов — что это случалось один раз, — сообщили в Службе исследований компании.

— Под гостингом подразумевают не только, когда человек не стал появляться на работе по собственной воле, но и не пришел на собеседование или в принципе перестал отвечать рекрутеру. Это явление обычно приписывают поколению миллениалов, — пояснил руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Сергей Денисенко. — Это могут быть кандидаты как из массового сегмента в курьерских службах, ресторанах быстрого питания, так и более креативные специальности в рекламных агентствах и тому подобное.

По его словам, убытки от такого поведения в первую очередь несут компании.

— Ушедший сотрудник —это потраченные деньги и время, — продолжает Денисенко. Финансовые потери складываются из стоимости подбора, адаптации и обучения нового сотрудника, а также потерянной производительности на вакантной позиции. И чем статуснее должности, тем выше уровень расходов. Так, потери от внезапного исчезновения руководителя достигают нескольких годовых окладов, для рабочих позиций — два-три месячных вознаграждения. Распознать тех кандидатов на должность, которые могут внезапно исчезнуть, — задача HR-специалистов, занимающихся подбором персонала.

— Именно им необходимо еще на этапе отбора постараться максимально точно определить человека, который действительно хочет получить работу и добросовестно исполнять свои обязанности. Важно, чтобы специалист по подбору персонала внимательно изучил кандидатов и при необходимости мог сделать запросы на место учебы или предыдущую работу, — советует Сергей Денисенко, отметив рост спроса на HR-специалистов в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Оськин, председатель Комитета по труду, занятости населения и социальным вопросам Московской торгово-промышленной палаты, руководитель Центра объективных мнений «Социальные
лифты»:

— Исчезновение с работы для штатного сотрудника — серьезное нарушение. Есть договор между физическим лицом, который свой труд продает, и работодателем, который этот труд покупает. Исчезнуть внезапно с работы — это как прийти в магазин, взять товар и не заплатить за него. Существующие цифровые технологии позволяют протоколировать многие вещи. Это, в частности, касается и такого отношения к работе. Многие люди относятся к этому несерьезно, часто не задумываются о последствиях. А зря. Именно за счет цифровизации сейчас невозможно стереть такие поступки. Они будут иметь неотвратимый характер. Это как черная метка. По этому зачем портить себе репутацию? Нужно учиться разрешать конфликтные ситуации, уметь находить общий язык с другими людьми. Существуют бесплатные консультации, тренинги. Их проводят многие организации. Они проходят в том числе в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. Кстати, в рекрутинговых агентствах нередко есть база с данными о претендентах на вакансии, которые не пришли на собеседование, не вышли на работу. Это информация для закрытого пользования. Но при приеме на работу она как раз и используется. Данные в этой базе могут стать веской причиной для отказа претенденту на должность. Причем претендент знать об этом не будет.

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