Российские ученые сравнили отечественную водку с импортной
Эксперты из Казанского национального исследовательского технологического университета изучили показатели качества российской и импортной водки.
По итогам проведенного анализа выяснилось, что водка зарубежного производства более крепкая, чем отечественная — 40,04 процента против 39,9 процента. При этом данные показатели укладываются в рамки стандартов (от 37,5 до 56 процентов).
В ходе исследования эксперты установили, что содержание сивушных масел (побочный продукт спиртового брожения, придающий неприятный запах и вкус) в импортном алкогольном напитке выше, чем в производимом на территории РФ: 0,4–0,6 миллиграмма на кубический дециметр против 0,2–0,4 миллиграмма.
Несмотря на то, что все проверенные образцы оказались безопасными, зарубежная водка оказалась хуже отечественной по части содержания ацетальдегида (токсическая примесь) и метанола.
В общей сложности сравнивались пробы десяти импортных образцов водки (в частности, из Армении, Финляндии и Белоруссии) и столько же образцов водки российского производства. Об этом пишет RT.
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