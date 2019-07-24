Москвичи выбрали лучших врачей в рамках проекта «Активный гражданин»
Москвичи проголосовали за лучших хирургов, кардиологов, эндокринологов, офтальмологов, оториноларингологов и урологов города в рамках проекта «Активный гражданин». Известно, что конкурс проводился в два этапа. В голосовании приняли участие 175 876 и 174 240 человек соответственно.
Жители столицы оценивали медиков по 10-бальной шкале. Итоги определялись после того, как общая сумма всех баллов делилась на их количество. На их основании специалисты провели аналитику и определили победителей.
Сообщается, что жители столицы впервые выбирали лучших медиков узких отраслей. В прошлые годы москвичи голосовали за терапевтов и врачей общей практики.
Лучшие специалисты своего дела уже известны, а свои грамоты и сувениры они вскоре получат от Департамента здравоохранения Москвы и проекта «Активный гражданин». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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