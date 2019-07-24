Специалисты обеспечивают чистоту Москвы-реки

Сколько мусора оказалось в Москве-реке с начала навигации, не сосчитать. Но экипаж судна МС-3 заметил — больше бутылок, пакетов, банок появляется в воде после выходных и праздничных дней. А все из-за безответственных граждан, отдыхающих у реки.

— В один день собираем три кубометра мусора, в другой 20, — говорит капитан-дублер Вадим Гилемханов.

Каждый день МС-3 выходит в рейс и за 10 часов проходит от 40 до 60 километров водной глади, очищая ее от различных инородных предметов. В мусорном контейнере теплохода-санитара оказываются не только ненужные вещи, но и сумки с документами, пластиковыми картами, трудовыми книжками. Летом самая популярная находка — мяч.

— Недавно попался даже мяч с чемпионата мира по футболу! — смеется Гилемханов. — Отмыл, принес во двор, теперь им может играть каждый желающий.

Сегодня в ковше — автомобильные шины: какой-то водитель, видимо, решил «переобуть» машину прямо на дороге, а старые покрышки выбросил — и, как говорится, концы в воду! И с такими ситуациями санитары реки сталкиваются постоянно. С капитанского мостика вся река как на ладони, ничто не ускользнет от взгляда капитана — соломинку заметит, не то что бревно. Кран-гидроманипулятор легко справляется с громоздким грузом, мгновение — и он в контейнере.

— К нам приезжали английские журналисты, делали репортаж. Они сказали: Москва-река по сравнению с Темзой находится в идеальном состоянии, — говорит Гилемханов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Лапенков, руководитель группы эксплуатации ГТС флота ГУП «Мосводосток»:

— За чистотой Москвы-реки от Филей до Бесединского моста следят два теплохода — МС-3 и МС -1, на борту которых установлен специальный гидроманипулятор для подъема больших грузов. Кроме того, еще одно небольшое судно обслуживает Обводной канал и Южный порт, а катер быстрого реагирования собирает мусор за судами.

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