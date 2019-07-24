Среда 24 июля , 13:07
Дождь + 21 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Город

Москвичку ограбила эстрасенс во время телефонного разговора на 250 000 рублей

Полина Гребенникова
• 12:18 • 24 июля 2019
Сообщается, что гражданка позвонила по номеру, указанному в эфире программы про экстрасенсов
0
doc76cwk3iov431k3bj855j
Сообщается, что гражданка позвонила по номеру, указанному в эфире программы про экстрасенсов
Фото: https://pixabay.com

Жительница Москвы заявила, что ее на 250 тысяч рублей ограбила мошенница, которая представилась экстрасенсом. Сообщается, что гражданка позвонила по номеру, указанному в эфире программы про экстрасенсов. Трубку взяла женщина, которая провела во время разговора сеанс оздоровления. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

— В дежурную часть ОМВД России по Таганскому райну поступило заявление гражданки Х, которая сообщает, что в марте 2018 года смотрела телевизор, где шла программа (программа про экстрасенсов), и, решив воспользоваться услугами, позвонила на горячую линию. Трубку взяла женщина, которая после пяти минут разговора попросила продиктовать свой номер телефона, на этом разговор закончился. Позже поступил звонок от женщины, представившейся «Э», которая провела несколько сеансов оздоровления, в результате которых было переведено 250 000 рублей гражданки Х, — сообщили в пресс-служба ведомства ГУ МВД России по г. Москве

Сообщается, что по факту инцидента заведено уголовное дело по ст. «Кража» Уголовного кодекса РФ.

Читайте также: Женщина перевела мошеннице миллион рублей за помощь больному родственнику

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Квентин Тарантино лично представит свой новый фильм в Москве
13:1024 июля 2019
Кино
Принят закон о запрете выдаче кредитов микрофинансовыми организациями под залог жилья
13:1024 июля 2019
Финансы
Госдума приняла закон о регулировании цен на безин
13:1024 июля 2019
Экономика
Работница башкирского банка похитила 6,5 миллиона и сбежала
13:0824 июля 2019
Происшествия
Еще одна кассирша вынесла миллионы рублей из банка в Башкирии
13:0324 июля 2019
Происшествия
Более 40 главных улиц столицы оснастят системой экстренного оповещения
12:5724 июля 2019
Город
Игровой фестиваль «Киберион-2019» пройдет в Москве
12:4824 июля 2019
Город
Число детей, пострадавших при пожаре в Хабаровском крае, возросло до 8
12:4824 июля 2019
Происшествия
Водолазы проведут ревизию газопровода «Щукинский» на дне Москвы-реки
12:3524 июля 2019
Город
Эксперт назвал условие для нормализации двусторонних отношений России и Евросоюза
12:3424 июля 2019
Внешняя политика
День гамбургера отметят 27 июля в Парке Горького
12:2724 июля 2019
Город
Мосметрострой приступил к отделке платформы станции «Авиамоторная»
12:2524 июля 2019
Транспорт
Столичный врач предупредила о риске заражения гепатитом в студиях красоты
12:2524 июля 2019
Общество
Начальник отдела кадров рассказала, как исправить ошибку в трудовой книжке
12:1924 июля 2019
Рынок труда
Москвичку ограбила эстрасенс во время телефонного разговора на 250 000 рублей
12:1824 июля 2019
Город
Инспектор АМПП защищался при нападении владельца «Лексуса», закрывшего номера
12:1824 июля 2019
Происшествия
Православные храмы появятся на кладбищах Новой Москвы
12:0724 июля 2019
Религия
Еще 10 московских ЗАГСов будут регистрировать брак с иностранцем
12:0524 июля 2019
Город
Международный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 23 августа по 1 сентября
11:5724 июля 2019
Город
ЦОДД отправил в префектуры более 150 адресов, где дорожные объекты закрыты деревьями
11:5424 июля 2019
Транспорт
Поликлинику и пост скорой помощи построят в Кокошкине до 2022 года
11:5424 июля 2019
Город
Около 150 нарушений земельного законодательства выявили с начала года
11:5124 июля 2019
Город
Москвичей предупредили о резких перепадах температуры 27 и 28 июля
11:4524 июля 2019
Город
﻿Повторное тестирование системы электронного голосования прошло без сбоев
11:3324 июля 2019
Город
Эксперт рассказал о главных задачах нового министра обороны США
11:3324 июля 2019
В мире
ЦОДД опроверг информацию об избиении своего сотрудника неизвестным мужчиной
11:3324 июля 2019
Город
«Наш ответ Metallica»: гитарист «Кино» исполнил композицию американской группы
11:3024 июля 2019
Звезды
Власти Кубани дали оценку семье посаженного на цепь мальчика
11:2424 июля 2019
Происшествия
Финал ХV Всероссийских соревнований «Школа безопасности» пройдет в Москве
11:2024 июля 2019
Город
Девочка 2005 года рождения пропала в Красногорске
11:2024 июля 2019
Город
Директор «Ленкома» подробно рассказал о самочувствии Инны Чуриковой
11:0424 июля 2019
Культура
Горящие путевки в России подешевели на 30–40 процентов
10:5524 июля 2019
Туризм
Таможенный сбор за покупку иностранных товаров может удвоиться
10:5124 июля 2019
Общество
МЧС опровергло информацию о перевернувшейся на Москве-реке лодке
10:4424 июля 2019
Происшествия
Москалькова объяснила, почему в России до сих пор нет закона о домашнем насилии
10:3924 июля 2019
Внутренняя политика
Политолог оценил заявления газовых трейдеров из ЕС об Украине
10:3224 июля 2019
Бизнес
Власти Хабаровского края озвучили возможную причину пожара в детском лагере
10:1224 июля 2019
Происшествия
Более 20 туристов из Польши и Норвегии пострадали при ДТП с автобусом в Турции
10:0824 июля 2019
Происшествия
Суверенитет Украины поставили под сомнение в Европе
10:0724 июля 2019
В мире
Власти Хабаровского края решили закрыть лагерь, где при пожаре погибли дети
09:5524 июля 2019
Происшествия
Замдиректора Института стран СНГ навал условие признания Россией ДНР и ЛНР
09:4424 июля 2019
Внешняя политика
Бесконтактная оплата появится еще на 30 автобусных маршрутах Москвы
09:4324 июля 2019
Город
Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей
09:2124 июля 2019
Внешняя политика
Грузовик опрокинулся в кювет на 61 километре МКАД
09:0324 июля 2019
Город
Названы самые неординарные вакансии июля 2019 года
08:5824 июля 2019
Рынок труда
Более тысячи водоплавающих птенцов появились в столичных водоемах
08:5024 июля 2019
Город
Решение о закрытии лагеря, где при пожаре погибли дети, еще не приняли
08:3124 июля 2019
Общество
Москвичи выбрали лучших врачей в рамках проекта «Активный гражданин»
08:2924 июля 2019
Город
Россияне перечислили пять зарубежных сериалов, которыми засматриваются
08:2024 июля 2019
Кино
Москвичам расскажут, где в столице обитают краснокнижные стрекозы
08:0724 июля 2019
Город
Российские ученые выяснили, почему импортная водка хуже отечественной
08:0724 июля 2019
Товары
«Роскачество» научит отличать экологическую и органическую продукции
08:0224 июля 2019
Общество
Самосвал с щебнем опрокинулся на Третьем транспортном кольце
07:3724 июля 2019
Город
Более 161 тысячи списанных книг передали горожанам библиотеки Москвы
07:2524 июля 2019
Город
Молодежь оказалась самой дисциплинированной в использовании кредиток
06:5624 июля 2019
Финансы
Поезда Северной железной дороги подготовили к отправке в Москву после аварии
06:3424 июля 2019
Транспорт
Гидрометцентр рассказал о погоде в последние выходные июля
06:1624 июля 2019
Город
Маршруты электричек из Москвы в Дубну временно сократят
05:5524 июля 2019
Транспорт
Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде 24 июля
05:3624 июля 2019
Город
Эксперт разъяснила пользу салата с горчинкой
05:1624 июля 2019
Здоровье
Россиянам разрешили отдыхать на Мальдивах три месяца без виз
04:5524 июля 2019
Туризм
Расписание электричек Павелецкого направления изменят на три дня
04:3524 июля 2019
Транспорт
Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел
03:5824 июля 2019
Животные
Северная Корея задержала российское судно
03:3624 июля 2019
Происшествия
Человекообразный робот «Федор» завел «Твиттер»
02:4824 июля 2019
Технологии
Глава Росприроднадзора предупредила о риске «нового Чернобыля»
02:2224 июля 2019
Общество
Следком проверит видео избиения сотрудника ЦОДД
01:5624 июля 2019
Происшествия
Москва возглавила рейтинг туристических предпочтений пенсионеров
01:1724 июля 2019
Туризм
Возбуждено дело о нападении на москвича в районе Солнцево
00:5524 июля 2019
Происшествия
Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
00:3624 июля 2019
Транспорт
Госинспекция добилась демонтажа незаконного кафе на западе Москвы
00:1824 июля 2019
Город
Квартиру на юго-западе Москвы обокрали на 1,7 миллиона рублей
23:5923 июля 2019
Происшествия
Упавший в море близ Тосканы вертолет с россиянами подняли на берег
23:3823 июля 2019
Происшествия
Дональд Трамп назвал виновника ухудшения отношений с Россией
23:1723 июля 2019
Внешняя политика
Первая Кибершкола откроется в Москве
22:4823 июля 2019
Город
Более половины москвичей считают, что их жизнь стала лучше
22:4023 июля 2019
Город
Выборы в Мосгордуму планируют посетить более половины москвичей
22:0623 июля 2019
Город
Прокуратура Кубани охарактеризовала маму посаженного на цепь мальчика
22:0123 июля 2019
Происшествия
«Роскачество» дало старт второму ежегодному проекту по исследованию вина в РФ
21:3923 июля 2019
Потребление
Сергей Лавров: Россия никогда не стремилась ухудшить отношения с Грузией
21:2223 июля 2019
Внешняя политика
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве возросло до 86 человек
21:1123 июля 2019
Происшествия
Аналитики выяснили, сколько нужно копить россиянину на новый автомобиль
21:0223 июля 2019
Общество
Паук предложил главе ЦИК Элле Памфиловой записать совместный трек
20:5523 июля 2019
Общество
Суд рассмотрит иск столичных властей к Зурабу Церетели 29 августа
20:4623 июля 2019
Закон
Панда-парк и альпийские горки появились во дворе на Болотниковской улице
20:4523 июля 2019
Город
Иванка Трамп ошиблась в названии страны при поздравлении Бориса Джонсона
20:3723 июля 2019
Курьезы
Росстат объяснил увеличение числа мигрантов в РФ
20:3723 июля 2019
Общество
Сержант полиции и пловец Евгений Рылов стал вторым на чемпионате мира
20:0223 июля 2019
Спорт
Дело о нападении на москвича возле метро «Солнцево» могут передать в СК
19:4823 июля 2019
Происшествия
Первый тренер Дадашева назвал погибшего боксера волевым человеком
19:4823 июля 2019
Происшествия
Отец бойца Нурмагомедова рассказал о поддержке Владимира Путина
19:3423 июля 2019
Спорт
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пространства у Киевского вокзала
19:2523 июля 2019
Город
Сотрудники Следственного комитета провели открытый урок для детей в Москве
19:1823 июля 2019
Город
Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка на Украине
19:1723 июля 2019
Внешняя политика
«Роскачество» проверит детскую питьевую воду на фальсификат
19:0223 июля 2019
Дети
Памфилова заявила, что митинги не могут повлиять на решения ЦИК
19:0123 июля 2019
Внутренняя политика
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
18:5923 июля 2019
Кино
Московские ученые выяснили, какой материал может заменить алмаз
18:5923 июля 2019
Наука
Семья москвичей получила более 480 тысяч рублей по программе страхования жилья
18:4923 июля 2019
Город
Посадившего сына на цепь отца могут лишить родительских прав
18:4923 июля 2019
Происшествия
Семейные реликвии покажут на выставке «Город великих людей»
18:4723 июля 2019
Культура
Пушков направил предложение об ограничении въезда в Россию для Катамадзе
18:3623 июля 2019
Внешняя политика
Информационно-справочный центр по предстоящим выборам откроют 24 июля
18:3423 июля 2019
Общество
Михаил Абызов отказался от сотрудничества со следствием
18:2623 июля 2019
Закон
Студенты старших курсов смогут преподавать в школах
18:2323 июля 2019
Общество
Дональд Трамп пришел на свадьбу к своим сторонникам
18:1723 июля 2019
В мире
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
18:1723 июля 2019
Происшествия
Неизвестные украли две скульптуры из столичной галереи
18:1723 июля 2019
Происшествия
Около 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали заявки на получение российского паспорта
18:0923 июля 2019
Внешняя политика
Новые маршруты «Мострансавто» с начала года перевезли около 10 миллионов человек
18:0323 июля 2019
Город
Матчи третьего тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания
17:5723 июля 2019
Спорт
Эксперт: Трамп готовит почву, чтобы заявить о своей победе в Афганистане
17:4423 июля 2019
В мире
Минкультуры РФ выступило за отмену возрастной категории «0+»
17:4123 июля 2019
Общество
Политолог рассказал, чего ждать британцам от нового премьер-министра
17:2923 июля 2019
Внешняя политика
Россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение ипотеки
17:2323 июля 2019
Недвижимость
Избиратели смогут проверить учет своих голосов при электронном голосовании
17:1823 июля 2019
Город
Пожар в подвале здания Росгвардии на улице Красноказарменной ликвидировали
17:1723 июля 2019
Происшествия
Схема движения изменится на нескольких улицах столицы
17:1023 июля 2019
Транспорт
Движение ЭКА рассказало, как организовать мероприятие в формате «Ноль отходов»
17:0723 июля 2019
Общество
Названы композиции, которые россияне ищут чаще всего
17:0423 июля 2019
Музыка
Загрузить еще

Комплекс жалобщика: как с ним бороться...

23 июля 16:02
Эфиры Вечерка-ТВ

«Мой социальный центр»: как меняется сфера социальных ус...

Как сохранить свое здоровье и защититься от мошенников...

Тостовый хлеб и бутерброды на столах москвичей...

Екатерина Рощина

Последний бой Максима Дадашева

Ольга Кузьмина

В Москве Шариковы кошек душили

Ирина Алкснис

Великобритания. Борис Джонсон. Маски сброшены...

Игорь Воеводин

У общественного нездоровья есть лишь одна причина...

Виктория Федотова

Нам показали пример настоящего патриотизма...

Никита Миронов

Татуировки? Заняться больше нечем...

Георгий Бовт

Партия Зеленского победила. Что это означает для России?...

Евгения Стогова

Статья УК РФ «Попытка спасения»

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER