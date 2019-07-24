Москвичку ограбила эстрасенс во время телефонного разговора на 250 000 рублей
Жительница Москвы заявила, что ее на 250 тысяч рублей ограбила мошенница, которая представилась экстрасенсом. Сообщается, что гражданка позвонила по номеру, указанному в эфире программы про экстрасенсов. Трубку взяла женщина, которая провела во время разговора сеанс оздоровления. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.
— В дежурную часть ОМВД России по Таганскому райну поступило заявление гражданки Х, которая сообщает, что в марте 2018 года смотрела телевизор, где шла программа (программа про экстрасенсов), и, решив воспользоваться услугами, позвонила на горячую линию. Трубку взяла женщина, которая после пяти минут разговора попросила продиктовать свой номер телефона, на этом разговор закончился. Позже поступил звонок от женщины, представившейся «Э», которая провела несколько сеансов оздоровления, в результате которых было переведено 250 000 рублей гражданки Х, — сообщили в пресс-служба ведомства ГУ МВД России по г. Москве
Сообщается, что по факту инцидента заведено уголовное дело по ст. «Кража» Уголовного кодекса РФ.
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